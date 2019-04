Piogge torrenziali in Colombia: frana si abbatte su villaggio, 28 morti a Rosas

Il bilancio delle vittime del maltempo che in questi giorni ha colpito gran parte della Colombia continua ad aggravarsi: a Rosas, nel dipartimento meridionale del Cauca, una frana ha travolto 8 case, provocando la morte di 28 persone, mentre i dispersi sono ancora 8.

Inondazioni si sono registrate in altre zone nel sud del Paese, mentre nel nordest preoccupa il livello del rio Tachira.

Ieri l’aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà è stato chiuso per alcune ore a causa di un nubifragio che ha paralizzato la capitale.