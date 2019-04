Astronomia, apre il Planetario di Cosenza: in Calabria nasce la più grande eccellenza scientifica d’Italia [FOTO e DETTAGLI]

Gli occhi al cielo per un viaggio affascinante che conduce fino alle stelle. Così l’amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Mario Occhiuto, si accinge a consegnare alla sua città e alla Calabria il Planetario più imponente e innovativo d’Italia. L’inaugurazione della struttura è prevista sabato prossimo a partire dalle 19.30. La sala è stata arredata con 113 poltrone basculanti e roteanti ed è in fase di ultimazione l’installazione del proiettore ottico starmaster Zmp della Zeiss, unico in Italia e tra i migliori d’Europa, capace di proiettare nella cupola fino a 4000 stelle. Un sistema di proiezione che rappresenta quanto di più avanzato esista attualmente in Italia e che risulta tra quelli più all’avanguardia sia in Europa che nel mondo. Lo starmaster sarà integrato da altri 6 proiettori digitali che possono funzionare o autonomamente o sincronizzati tra di lorp. Poi un ciclo di conferenze scientifiche e lectio magistralis programmate già nel mese di aprile anticiperanno l’apertura a regime dal prossimo mese di giugno per il pubblico e dal prossimo mese di settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole. “Un’altra importante opera pubblica, il Planetario di Cosenza, viene finalmente consegnata ai cittadini. Abbiamo voluto intitolarlo all’astronomo cosentino rinascimentale Giovan Battista Amico, mentre la piazza antistante, che è in fase di procedura d’appalto, prenderà invece il nome dell’astrofisico Stephen Hawking recentemente scomparso. I cosentini e i calabresi, e tutti indistintamente, sono invitati a partecipare alla festa pubblica di inaugurazione. Non ci saranno biglietti d’invito personali. In Municipio un gruppo di lavoro guidato dal vicesindaco Jole Santelli e dal dirigente Giampaolo Calabrese -insieme all’ideatore Franco Piperno e al direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical Vincenzo Carbone e ai professori incaricati- sta lavorando intensamente al programma dei prossimi mesi, in modo da poter assistere in un primo periodo a conferenze scientifiche e successivamente anche a straordinari spettacoli organizzati per i ragazzi delle scuole. Ha seguito con passione e amore tutto il processo organizzativo e sarà con noi la nostra grande astrofisica Sandra Savaglio, una vera forza della natura!“, ha dichiarato il sindaco Occhiuto nell’annunciare l’evento