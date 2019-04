Plastica, il Ministro Costa a Radio 24: “L’Italia sarà il primo paese a recepire la direttiva europea contro il monouso”

All’indomani dell’approvazione del disegno di legge Salvamare, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a “Si può fare” su Radio24, in un’intervista che andrà in onda domenica alle 9.15, torna sul tema della plastica. A proposito della bando della plastica monouso, Costa conferma che l’Italia sarà in prima linea: “noi abbiamo voluto la direttiva europea di contrasto alla plastica usa e getta e quindi vogliamo essere i primi a poterla applicare.

La direttiva (che prevede il divieto a partire dal 2021,ndr) dovrebbe andare in Gazzetta Europea a maggio . Noi a giugno saremo pronti per approvarla con una ulteriore norma che recepisce la direttiva che noi abbiamo voluto. Su questo vogliamo rimanere leader, perché già lo siamo, dal punto di vista della tutela ambientale”.