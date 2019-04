Dai popcorn alle uova, ecco gli alimenti che è possibile mangiare a volontà senza prendere peso

Nelle giornate in cui abbiamo una fame irrefrenabile, finiamo spesso per mangiare qualsiasi cosa, optando per scelte alimentari poco salutari che aumentano la possibilità di prendere peso. “Se solo esistesse un modo per mangiare in abbondanza senza prendere peso!”, è l’idea che passa in testa a molti dopo gli inevitabili sensi di colpa per aver soddisfatto totalmente il desiderio di cibo con alimenti non proprio salutari. Ma in realtà questo modo esiste perché non tutti gli alimenti fanno prendere peso. Eccone, allora, alcuni gustosi da sgranocchiare senza doversi preoccupare del girovita.

Mele

Una mela al giorno fa molto di più che togliere il medico di torno. Le mele, infatti, sono un ottimo alimento da consumare durante la giornata senza prendere peso. Si tratta di frutti ricchi di fibre e con poche calorie (circa 45 a porzione). Entrambi questi fattori sono fondamentali quando si tratta di limitare l’aumento di peso. Le fibre aumentano la sensazione di sazietà, riducendo la probabilità di mangiare eccessivamente, mentre una dieta con poche calorie significa che ne avrete meno da bruciare per combattere i chili di troppo.

Uova

Le uova sono un alimento con poche calorie ma ricco di proteine e minerali e vitamine essenziali. Il loro consumo non permetterà solo di sfruttare questi benefici, ma aiuterà anche ad aumentare la perdita di peso. Uno studio del Rochester Center for Obesity Research ha dimostrato che mangiare uova a colazione diminuiva l’apporto calorico giornaliero di 400 calorie! Il metodo di cottura consigliato in questo caso è la bollitura.

Popcorn

I popcorn hanno spesso una cattiva reputazione, in parte perché sono spesso pieni di sale o burro, che annullano il loro fattore benefico. Tuttavia, se preparati nel modo giusto, i popcorn possono essere uno snack gustoso durante la giornata. Si tratta di un cereale integrale (derivando dal mais) che controlla la fame e impedisce di mangiare troppo. Poiché hanno poche calorie, consumarli al posto di altri cibi ricchi di calorie, come le patatine in busta, potrebbe aiutare a perdere peso. Finché non si aggiungono calorie extra, i popcorn rimangono una scelta eccellente.

Mirtilli

È difficile non consumare un’intera vaschetta di mirtilli in una sola volta e fortunatamente, grazie alle loro straordinarie proprietà benefiche, possiamo mangiarne anche interi cestini senza alcun senso di colpa. Secondo uno studio dei ricercatori del centro cardiovascolare dell’University of Michigan mangiare mirtilli può ridurre la “pancetta”. I ricercatori hanno anche scoperto che i mirtilli possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, questi deliziosi frutti sono ricchi di antiossidanti, in grado di combattere i radicali liberi.

Pompelmo

Mangiare del pompelmo a colazione non è solo un buon modo per iniziare la giornata, ma anche un grande alimento da consumare durante la giornata. La ricerca ha dimostrato che il succo di pompelmo aumenta la perdita di peso, il che significa che il suo consumo non è un pericolo per il girovita. Uno studio ha scoperto che i pazienti obesi a cui veniva dato mezzo pompelmo o del succo di pompelmo prima di ogni pasto per 3 volte al giorno avevano una notevole perdita di peso dopo 12 settimane. Oltre ad aiutare con perdita di peso, il pompelmo offre anche moltissimi benefici per la salute: è ricco di vitamina C, migliora la digestione e può ridurre il rischio di vari problemi di salute.

Tacchino

La carne magra, come il tacchino, è un alimento eccellente per stare in linea mentre aumenta l’apporto di proteine. Le carni magre saziano e creano massa muscolare, che è importante per la perdita di peso. Quindi quando si tratta di combattere i chili di troppo, il tacchino è un’ottima scelta. Ha meno grassi e calorie di altre carni, come pollo, suino, manzo e agnello.

Pesce

Anche il pesce è un’altra eccellente fonte di proteine che contrasta l’aumento di peso. Uno studio ha dimostrato che gli uomini sovrappeso che mangiavano pesce 3 volte a settimana per un periodo di 8 settimane perdevano più peso rispetto a coloro che non includevano il pesce nella loro dieta. Se siete preoccupati dei grassi, il pesce contiene grassi sani, ossia buoni per la salute. Assicuratevi solo di stare lontani dal pesce fritto: la frittura e le calorie aggiunte annullano tutti i suoi benefici.

Cetrioli

Come il sedano, i cetrioli offrono 3 benefici per la salute che prevengono l’aumento di peso nonostante il loro consumo. I cetrioli sono ricchi di acqua (circa 95%) e contengono solo 16 calorie per tazza. Sempre come il sedano, che illustreremo più avanti, contengono fibre per mantenere il senso di sazietà. L’unica accortezza per sfruttare pienamente tutti i suoi benefici è rimuovere la buccia.

Broccoli

Consumare broccoli può far sentire molto sazi. Questo perché le verdure crucifere sono ricche di fibre. Una porzione di broccoli al vapore soddisfa il 20% del consumo giornaliero di fibre, mentre ha meno di 50 calorie a porzione. È sconsigliato, ovviamente, accompagnarli con formaggi o salse.

Cavolo

Il cavolo è ricco di fibre e proteine, che rappresentano i motivi per i quali se ne può consumare in grande quantità senza prendere peso. Una tazza ha solo 33 calorie ma la porzione è ricca di antiossidanti.

Pomodori

I pomodori vanno bene ovunque, dalle insalate ai tramezzini, grazie al loro sapore che si abbina bene con un’incredibile varietà di piatti. Ricchi di licopene, vitamine, potassio e fibre, i pomodori sono un’eccellente risposta alla fame senza la preoccupazione dei chili di troppo.

Sedano

Il sedano aiuta a combattere i chili di troppo grazie ad una particolare tripletta di benefici: ha poche calorie, ma molte fibre e grandi quantità di acqua. Una tazza di sedano contiene solo 16 calorie. Questo ortaggio è costituito per il 95% da acqua, quindi non solo idrata ma fa sentire anche più sazi. Inoltre, il contenuto di fibre è di circa 2g a tazza, contribuendo ad aumentare il senso di sazietà.

Legumi

Gli alimenti ricchi di fibre e proteine ma con un basso indice glicemico sono fondamentali per combattere i chili di troppo. Ecco perché i legumi entrano a far parte della lista degli alimenti salutari: hanno tutte e tre le caratteristiche. Uno studio ha dimostrato che coloro che consumavano ¾ di tazza al giorno perdevano più peso rispetto ai partecipanti che non li includevano nella loro dieta.

Fiocchi di latte

I fiocchi di latte hanno poche calorie, sono ricchi di proteine e hanno un basso indice glicemico. Proprio per questa ultima proprietà, i fiocchi di latte non provocheranno l’aumento della glicemia, ma la manterranno stabile insieme al metabolismo. Uno studio ha anche svelato che i fiocchi di latte saziano tanto quanto le uova.

Tè

Alcune bevande possono far prendere peso senza neanche accorgersene, ma non è il caso del tè (a patto che lo si lasci libero da dolcificanti e cremine varie). In realtà, si può perdere peso bevendo alcune particolari varietà di tè. Alcune tipologie possono migliorare il metabolismo e prevenire la formazione di cellule grasse. Se siete degli amanti del tè, provate il tè verde, il tè oolong, il tè bianco e il tè rosso: ogni varietà ha i suoi benefici per aiutare a stare in linea.