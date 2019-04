Disastro in Portogallo, si ribalta bus turistico a Madeira: almeno 28 morti

Un bus turistico si è ribaltato sull’isola di Madeira causando diverse vittime. Lo riferisce l’agenzia di stampa portoghese Lusa. L’autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che e’ precipitato sopra una casa, riferisce il Diario de Noticias de Madeira. Sul posto sono accorse diverse ambulanze.

Il bus è finito in una scarpata nella zona di Canico, nel comune di Santa Cruz, a Madeira. Lo riferiscono i media locali. I morti sono 28, secondo quanto riferito all’emittente pubblica RTP3 dal sindaco di Santa Cruz, Filipe Sousa. Le vittime, in maggioranza straniere, ha aggiunto il sindaco, sono 17 donne e 11 uomini. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 18.30 (le 19.30 in Italia) in una curva, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Secondo alcune fonti il mezzo si era in precedenza scontrato con un altro autobus. Secondo le prime informazioni il veicolo, prima di finire fuori strada si e’ scontrato con un altro autobus. Si teme un bilancio più pesante.