Dalle meraviglie della preistoria alle giovani promesse della scienza: ecco il martedì del National Geographic Festival delle Scienze

Domani l’Auditorium Parco della Musica si trasforma in una capsula del tempo per viaggiare tra passato, presente e futuro della scienza. Il programma del giorno del National Geographic Festival delle Scienze si apre portandoci a scoprire le meraviglie della preistoria insieme a un “cacciatore” d’eccezione. Introdotto da Marco Cattaneo, l’Emerging Explorer di National Geographic Federico Fanti mostrerà al pubblico i dinosauri come mai prima, raccontando come le nuove tecnologie stiano portando alla luce caratteristiche affascinanti e nuove di queste misteriose creature (ore 10, Sala Petrassi). Ma se alla storia preferite la Matematica ottimale, non perdete l’appuntamento con il Fields medal 2018 Alessio Figalli, che racconterà bellezza e importanza della matematica, disciplina basata sulla creatività più di quanto comunemente si creda. A introdurlo Roberto Natalini (ore 10.30, Sala Sinopoli).

Il pomeriggio scorre veloce e si arriva direttamente alle 19, quando in Sala Petrassi le luci si spegneranno per la proiezione in anteprima di Science Fair, produzione di National Geographic. Premiato al Sundance Festival, il film segue 9 dei 1700 giovani partecipanti all’International Science and Engineering Fair: cosa desiderano? Quali obiettivi si pongono? Uno spaccato su sogni e motivazione di alcuni dei possibili futuri grandi nomi della scienza.

E INOLTRE…

Ricchissima anche per questa edizione l’offerta dei laboratori, occasioni per “toccare con mano” la scienza scoprendone segreti e curiosità. Grazie alle attività a cura di ESA, i piccoli inventori in erba potranno scoprire come funziona un satellite (Costruiamo un satellite, Studio 3), cosa possiamo fare con La magia della luce (Studio 3), quanto è bella La terra vista dallo spazio grazie a un divertente gioco a squadre (Studio 3) e come si lavora stando in orbita, indossando le tute spaziali per le attività extraveicolari (Aiutiamo gli astronauti, Studio 3).