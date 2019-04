Previsioni Meteo, Aprile continua all’insegna dell’incertezza: lungo periodo freddo e instabile verso Pasqua e Pasquetta

Previsioni Meteo – Il mese di Aprile continuerà anche nella sua seconda settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica in tutt’Italia, e con temperature basse, ben inferiori rispetto alle medie del periodo: dopo la lunga anomalia calda e secca di Febbraio e Marzo, la situazione è cambiata proprio all’inizio di Aprile e continuerà così a lungo. Sta facendo più caldo nell’Europa centro/settentrionale, in Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Polonia, persino in Ucraina e in tutti i Balcani, rispetto alle temperature dell’Italia che, soprattutto al Sud, sono ancora invernali. Ecco una mappa con le massime previste per le 14:00 di oggi:

Mentre la temperatura supera i +20°C da Kiev ad Amsterdam, sulle coste di Calabria e Sicilia le temperature fanno fatica a superare i +14°C come se fossimo ancora a Gennaio. La situazione cambierà a metà settimana non tanto in Italia, dove le temperature rimarranno stazionarie, quanto in Europa dove dalla Penisola Scandinava un’ondata di gelo molto intenso e tardivo riporterà freddo e neve in pianura su gran parte del Continente, fin su Berlino, Copenaghen, Varsavia, Amsterdam e Praga, tutte interessate da forti nevicate tra Giovedì e Venerdì. Sabato la neve potrebbe arrivare anche a Parigi.

Per quanto riguarda il meteo in Italia, è molto difficile indicare con precisione in quali zone si verificheranno le precipitazioni più rilevanti: avremo piogge e temporali sparsi a macchia di leopardo in tutt’Italia per tutta la settimana, con nevicate sull’arco alpino a quote basse per il periodo, localmente anche in collina fino ai 700–800 metri di altitudine. Al Centro/Sud, invece, nevicherà soltanto sulle vette più alte dell’Appennino, oltre i 1.700/1.800 metri. La tendenza a medio e lungo termine sembra indicare una persistenza di questo scenario fortemente instabile e decisamente freddo anche la prossima settimana, che sarà la settimana Santa che ci porterà a Pasqua e Pasquetta. E’ dopotutto ancora prematuro spingersi così lontano nella tendenza meteorologica per le attesissime Festività Pasquali e soprattutto per il lungo Ponte di fine mese: ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play