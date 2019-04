Previsioni Meteo, tanta pioggia sul Giro di Sicilia: un po’ di sole alla partenza di Catania, poi tanto maltempo

Torna dopo 42 anni il Giro di Sicilia, importante corsa a tappe di ciclismo: oggi sono state presentate le maglie e il bellissimo trofeo per la gara che scatterà domani da Catania, per concludersi Sabato 6 Aprile con il durissimo arrivo sulla vetta dell’Etna. Ma attenzione al maltempo: soltanto alla partenza di domani a Catania splenderà un timido sole, poi il cielo si annuvolerà già nel corso della prima tappa con arrivo a Milazzo e il maltempo accompagnerà i corridori in tutte le tappe successive. Dapprima in modo moderato, nella seconda tappa di Giovedì da Capo d’Orlando a Palermo, con molte nubi e qualche debole pioggia, poi con veri e propri nubifragi lungo tutto il tragitto della terza e quarta tappa, Venerdì da Caltanissetta a Ragusa, la più insidiosa e pericolosa per le condizioni meteo, e Sabato da Giardini Naxos all’Etna, con l’arrivo a 1.900 metri di altitudine dove farà anche decisamente freddo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play