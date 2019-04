Previsioni Meteo Lombardia: domani 1° Maggio tempo stabile, massime fino a +23°C

“Sulla Lombardia tempo stabile e in gran parte soleggiato grazie al coinvolgimento di un’area di alta pressione distesa tra l’Europa Occidentale e il Mare del Nord. Domani, 1 maggio, situazione simile con prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall’Atlantico, il quale provocherà precipitazioni sparse a ridosso di Alpi e Prealpi. Successivamente è attesa molta variabilità con temperature in calo“: sono le previsioni meteo riportate nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani cielo in prevalenza sereno su tutti i settori, al più poco nuvoloso localmente sulle Prealpi.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a +7°C, massime intorno a +23°C.

Zero termico intorno a 2600 metri.

Venti in pianura deboli variabili con rinforzi da sud sul pavese nel pomeriggio/sera. In montagna deboli settentrionali.