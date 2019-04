Previsioni Meteo Lombardia: pioggia e nuvole fino a venerdì

“Fino a venerdì tempo perturbato dovuto alla presenza di un’ampia area depressionaria sull’Europa Occidentale: nuvolosità diffusa, frequenti precipitazioni, soprattutto su Alta Pianura e Prealpi. Sabato e Domenica correnti in quota da ovest-nordovest: ampi tratti soleggiati e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature intorno alla norma del periodo, con massime tendenti ad aumentare e minime a diminuire nel prossimo fine settimana“: lo si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Lombardia

Domani su Alpi e Prealpi in prevalenza cielo molto nuvoloso o coperto, su Pianura e Oltrepò Pavese copertura variabile

Precipitazioni: su Alpi, Prealpi e Alta Pianura da deboli a moderate, possibili durante l’intera giornata, in temporanea attenuazione nelle ore centrali; su Bassa Pianura e Oltrepò Pavese molto deboli occasionali. Possibile qualche rovescio temporalesco, più probabile nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 11 e 13°C, massime tra 15 e 18°C sulle zone occidentali, fino a 21 – 24 °C sulle zone orientali.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, con qualche rinforzo; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali.