Previsioni Meteo Lombardia: ponte del 25 Aprile all’insegna del maltempo

“Una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale determina tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Seguiranno condizioni di variabilità: sabato e lunedì ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di precipitazioni, domenica probabili rovesci, soprattutto sulla parte orientale della regione. Temperature in graduale calo nei valori minimi, senza importanti variazioni nei massimi“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Domani, 25 Aprile 2019, prevista nuvolosità irregolare e variabile, tendente a molto nuvoloso o coperto dal primo pomeriggio. Nella notte possibili banchi di nebbia sulla Bassa Pianura.

Precipitazioni: deboli sparse, possibili ovunque a tratti durante l’intera giornata ma più probabili nel tardo pomeriggio e in serata, localmente a carattere di rovescio temporalesco sulla Pianura Orientale.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie. In Pianura minime tra 9 e 13°C, massime tra 18 e 22°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri, in leggera risalita.

Venti: in pianura deboli orientali, in leggero rinforzo nella seconda parte della giornata; in montagna moderati dai quadranti meridionali, fino a forti alle quote più elevate.