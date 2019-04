Previsioni Meteo Maggio, “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5: torna a ruggire l’inverno, neve in collina

Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge diffuse su diverse regioni. La neve è tornata a cadere a quote medio-basse non solo su Alpi ma anche in Appennino, fino a 1100/1200 metri, come a Pescopennataro in Molise, nella giornata di Ieri.

Ma non finirà qui. Ancora rovesci e temporali sparsi tra oggi e domani, specie al Centro Sud e su aree interne, localmente anche su coste laziali e campane domani, quindi festività del 1 maggio ancora compromessa su diverse regioni nelle ore pomeridiane. Poi, una giornata di tempo relativamente migliore ovunque, il giorno 2, forse due giornate di bel tempo al Centro Sud, magari qui anche il 3 maggio e con più caldo in via generale. Ma attenzione proprio nel corso del primo weekend del nuovo mese.

Un’ ampia saccatura anormalmente fredda per il periodo, di origine scandinava, affonderà la sua azione verso il Mediterraneo con asse proprio sull’Italia.

Stando alle proiezioni attuali, in seno a essa dovrebbe rapidamente scavarsi una bassa pressione dapprima su Centro Nord Italia, poi in scivolamento graduale verso Sud/Sudest. La circolazione ciclonica dovrebbe essere attiva già da venerdì 3 al Nord, con nubi e piogge diffuse, poi nella notte su sabato 4 e nel corso di sabato stesso, molte nubi, piogge e temporali anche verso il Centro Sud, forti su medio Tirreno, Toscana, Lazio, Sud Umbria, Ovest Abruzzo.

Ma il maltempo più intenso, associato per giunta a un apprezzabile calo delle temperature, è atteso da domenica 5. Maltempo forte, proprio nel giorno festivo del weekend, in particolare sul Nord Appennino fino al Levante Ligure, su Emilia Romagna, Toscana centro orientale e soprattutto su Marche e Abruzzo, dove potranno aversi fenomeni forti, localmente violenti e anche insistenti. PRE-ALLERTA, quindi, per queste aree. Fenomeni forti anche verso il basso Tirreno, Campania, Calabria.

Evento di spicco e anche abbastanza inconsueto in una stagione primaverile oramai avanzata, potrebbe essere la NEVE, la quale oltre a cadere abbondantemente sui rilievi a 1300/1400 m, potrebbe scendere fino a 5/600 m oltre che su Alpi, anche su Nord Appennino, specie tra Nord Toscana ed Emilia Romagna, fino a 800/1200 m tra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Piogge verso buona parte del Centro Sud a seguire, via via in miglioramento dal 7.

