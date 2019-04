Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta, la prima tendenza per il lungo ponte di Aprile 2019

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta – Mancano ancora due settimane abbondanti alle festività pasquali del 2019 ma dai modelli possiamo iniziare a intravedere una prima tendenza a lungo termine. Lo scenario meteorologico nell’area Euro/Mediterranea è particolarmente vivace e determinerà un lungo periodo di variabilità spiccata per tutta la prossima settimana, con piogge sparse in tutt’Italia a causa di continue perturbazioni Atlantiche in scorrimento sul nostro Paese.

La situazione potrebbe però cambiare in modo importante all’inizio della Settimana Santa, da Lunedì 15 Aprile in poi. Gli ultimi aggiornamenti a lungo termine dei modelli, infatti, evidenziano la risalita di una poderosa Alta Pressione Sub-Tropicale che proprio dopo metà mese, nella Settimana di Pasqua, potrebbe provocare la prima ondata di caldo della stagione.

Le temperature potrebbero così aumentare improvvisamente in tutt’Italia su picchi superiori ai +25°C su tutte le Regioni. Attenzione, però, al primo caldo di primavera: come consueto, attiverà la formazione di nebbie da avvezione soprattutto lungo le coste e nelle Regioni del Sud. Il fenomeno della “Lupa” potrebbe interessare molte località del Paese, dalla Liguria alla Sicilia.

Nei prossimi giorni su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti con la tendenza e le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2019, mai così attese come quest’anno per il lungo Ponte che consentirà una lunga vacanza vista la concomitanza delle festività di Pasquetta e 25 Aprile nella stessa settimana: continuate a seguirci!