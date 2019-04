Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2019 – Si avvicinano le festività più attese dell’anno, non solo per la Pasqua in sè ma per il lungo Ponte che seguirà con 6 soli giorni feriali da Venerdì 19 Aprile a Lunedì 6 Maggio viste le feste di 25 Aprile e 1° Maggio. Così i più fortunati potranno godersi ben 16 giorni di ferie, e attendono con ansia le il Meteo per pianificare attività all’aperto. Eppure questo è il periodo più difficile dell’anno per i Meteorologi: le Previsioni Meteo sono molto incerte e complesse perchè siamo in una fase delicata di transizione stagionale, ad inizio Primavera, con spiccata variabilità diffusa a macchia di leopardo su tutto il territorio e continue perturbazioni che si alternano in transito proprio nel Mediterraneo centrale. Uno scenario da incubo per i previsori che sono costretti ad arrovellarsi il cervello per capire cosa succederà anche a breve termine, figuriamoci sul medio o lungo. E alla Pasqua, che quest’anno cade tardissimo, mancano ancora dieci giorni: impossibile sbilanciarsi, anche se gli ultimi aggiornamenti dei modelli a lungo termine confermano il rischio di maltempo tipicamente atlantico, in una prima fase con lo scirocco, nel weekend di Pasqua, successivamente più freddo come già anticipato nelle ultime Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta.

Ma il nodo resta ancora tutto da sciogliere. E anche quest’anno, nonostante lo slittamento di Pasqua così in avanti nel calendario, le Previsioni Meteo per questa festività rimangono un rebus. Molto più certo, invece, il forte maltempo dei prossimi giorni che culminerà nel freddo colpo di coda dell’Inverno della Domenica delle Palme, il 14 Aprile, con forti piogge in tutt’Italia, temporali in Liguria, nubifragi su Piemonte e Lombardia dove nevicherà copiosamente fino a bassa quota.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play