Previsioni Meteo, con Pasqua e Pasquetta scocca la “scintilla” della Primavera: incombe un furioso ciclone di scirocco

Previsioni Meteo – Siete stanchi del freddo, del maltempo e di indossare ancora a metà Aprile abiti pesanti? Ebbene, oggi ci sono ottime notizie: preparatevi perchè la Settimana Santa appena iniziata farà scoccare la “scintilla” della Primavera, l’attesa “svolta” stagionale. Già da domani, Martedì 16 Aprile, le temperature aumenteranno sensibilmente in tutto il Paese, con schiarite sempre più ampie grazie al ritorno dell’Anticiclone. E stavolta il caldo sarà definitivo: le temperature si assesteranno su valori ben più elevati rispetto alle ultime settimane, e finalmente si potrà completare il tanto atteso cambio di stagione. Addio a piumini, maglie di lana e giubotti pesanti, arriva il momento di un vestiario più leggero (seppur non ancora estivo). E a letto basta piumone, tornano le coperte più sottili.

La colonnina di mercurio si porterà rapidamente oltre i +20°C diurni in tutto il Paese, fino a raggiungere i +25°C nella seconda parte della Settimana. Anche le minime aumenteranno, toccando la doppia cifra ovunque e arrivando a +15°C sulle coste del Sud.

Per Pasqua e Pasquetta avremo molto probabilmente bel tempo in tutt’Italia, caldo e scirocco. Proprio lo scirocco potrebbe caratterizzare la serata di Pasquetta e la giornata successiva, Martedì 23 Aprile, con un furioso ciclone foriero di forte maltempo (ma anche grande caldo) sulle Regioni del Sud, dove avremmo tanta sabbia proveniente dal Sahara. Il maltempo sarà innescato da una violenta perturbazione atlantica che proprio tra Pasqua e Pasquetta interesserà Spagna e Maghreb, attivando le prime calde correnti sciroccali sul nostro Paese.

Questa tempesta si avvicinerà sull’Italia proprio dal Mediterraneo occidentale a partire dalla Pasquetta, portando una lingua di caldo molto intenso per il periodo sulle Regioni del Sud, tanto che in Sicilia la prossima settimana potremmo avere picchi addirittura superiori ai +35°C ma anche in Calabria, Basilicata e Puglia le temperature più alte potrebbero superare i +30°C. Ovviamente, però, in un contesto instabile e perturbato con forti venti meridionali, piogge e temporali. Ma per i dettagli è bene attendere ancora i prossimi aggiornamenti.

