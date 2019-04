Previsioni meteo per oggi in Italia: nuvolosità generalizzata su tutta la penisola

Le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: nuvoloso su Val d’Aosta, triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi in mattinata su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nevicate su Alpi e prealpi orientali al di sopra dei 1200 metri. In serata parziale e temporaneo diradamento della nuvolosità su Lombardia, Trentino Alto Adige e ovest Veneto; sul resto del Nord cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più compatto sulle altre zone dell’arco alpino.

Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con locali addensamenti più intensi associati a locali piogge o deboli rovesci, specie in Toscana; dal pomeriggio aumentano le nubi e le precipitazioni su Marche, Umbria e sulle zone interne di Lazio e Abruzzo mentre migliora sulla Toscana; in serata diradamento della nuvolosità anche su Umbria e Marche; cielo sereno o poco nuvoloso sull’isola.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari, con locali piogge o deboli rovesci sparsi in estensione nel pomeriggio a tutte le aree appenniniche; cielo poco nuvoloso o velato altrove ma in serata nubi in aumento su Molise e Puglia garganica.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile al Sud, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord, più marcata su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Romagna, in lieve calo sulle regioni tirreniche e sulle marche, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: forti di maestrale sulla Sardegna; da moderati a forti da nord-est sulle aree costiere adriatiche settentrionali; da deboli a moderati settentrionali nelle vallate alpine di Piemonte e Valle d’Aosta e al Sud, con locali rinforzi sull’Appennino meridionale; deboli di direzione variabile altrove.

Mari: da molto mossi a localmente agitati il mare di Sardegna e il Tirreno centrale; da poco mosso a mosso l’Adriatico con aumento del moto ondoso fino a molto mosso sull’Adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti mari.