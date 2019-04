Previsioni Meteo Umbria: perturbazione in arrivo, giovedì 4 Aprile attesi temporali e vento forte

Sull’Umbria è attesa una perturbazione che da domani porterà precipitazioni, anche a carattere di rovescio, su tutta la regione.

“Pressione in calo a causa dell’approssimarsi di una saccatura nord-atlantica con formazione di un minimo sul Golfo Ligure in serata. Domani, Mercoledì, la saccatura si porterà gradualmente sulla Francia, favorendo l’ingresso di un flusso umido e moderatamente instabile anche sull’Umbria. Giovedì, una perturbazione strutturata accompagnata da un flusso instabile meridionale interesserà anche l’Umbria, allontanandosi rapidamente verso est“: è quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Domani 3 Aprile è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, inizialmente sul sud della regione, in trasferimento al centro nord tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Attesi venti moderati meridionali con forti raffiche sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Il 4 Aprile è previsto cielo nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o localmente temporalesche, in estensione dalla zone occidentali verso il resto della regione a partire dal tardo pomeriggio. Attesi venti forti meridionali. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie.