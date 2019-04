Prezzi benzina e diesel: finita la fase di calma

Dopo cinque giorni di calma, tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti, dopo che le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno messo a segno il secondo rialzo consecutivo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil si registra un rialzo di un cent al litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,575 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,552), diesel a 1,493 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,470); benzina servito a 1,698 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,599), diesel a 1,620 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,516); gpl self service a 0,622 euro/litro, servito a 0,647 euro/litro (pompe bianche 0,635), metano self service 0,987 euro/kg, servito a 0,998 euro/kg (pompe bianche 0,986). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 444 euro per mille litri (+4), diesel a 461 euro per mille litri (+1, valori arrotondati).