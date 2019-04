Prezzi benzina, diesel e gpl: si chiude il giro di rialzi

Si è chiuso ieri il giro di rialzi avviato mercoledì da Eni e IP: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, ieri Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,624 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,632, pompe bianche 1,600), diesel a 1,513 euro/litro (+5, compagnie 1,521, pompe bianche 1,487). Benzina servito a 1,744 euro/litro (+5, compagnie 1,785, pompe bianche 1,645), diesel a 1,640 euro/litro (+4, compagnie 1,683, pompe bianche 1,533). Gpl self service a 0,615 euro/litro, servito a 0,644 euro/litro (invariato, compagnie 0,652, pompe bianche 0,632), metano self service 0,996 euro/kg, servito a 0,998 euro/kg (-1, compagnie 1,012, pompe bianche 0,985), Gnl 0,952 euro/kg (compagnie 0,972 euro/kg, pompe bianche 0,940 euro/kg). Questi i prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,718 euro/litro, servito 1,901 euro/litro, gasolio self 1,614 euro/litro, servito 1,824 euro/litro, Gpl 0,744 euro/litro, metano 1,103 euro/kg.