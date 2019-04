Prezzi benzina, diesel e gpl: situazione di calma sui listini

Calma sulla rete carburanti italiana: nessuna compagnia ha effettuato variazioni in riferimento ai prezzi raccomandati.

Sul territorio, prezzi praticati della verde con lievi ritocchi in salita sulla scia degli aumenti della scorsa settimana, più stabile il diesel. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,574 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,566 a 1,586 euro/litro (no-logo a 1,553). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,493 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,494 a 1,506 euro/litro (no-logo a 1,470). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,705 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,658 a 1,790 euro/litro (no-logo a 1,600), mentre per il diesel la media è a 1,626 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,608 a 1,712 euro/litro (no-logo a 1,516). Il Gpl, infine, va da 0,644 a 0,666 euro/litro (no-logo a 0,636).