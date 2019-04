Svelata la prima FOTO di un buco nero: l’inizio di una nuova fisica, “una pietra miliare dell’astronomia gravitazionale”

L’EHT (Event Horizon Telescope) – una schiera di otto radiotelescopi dislocati su tutta la Terra, costruiti attraverso una collaborazione internazionale – è stato progettato per catturare l’immagine dei buchi neri. Oggi, in varie conferenze stampa coordinate in tutto il mondo, i ricercatori dell’EHT rivelano il loro primo successo, svelando la prima prova visiva diretta di un buco nero supermassiccio e della sua ombra.

La scoperta rivoluzionaria è stata annunciata oggi con una serie di sei articoli, pubblicati in un numero speciale di The Astrophysical Journal Letters. L’immagine rivela il buco nero al centro di Messier 87, una massiccia galassia nel vicino ammasso di galassie della Vergine. Il buco nero si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra e ha una massa pari a 6,5 ​​miliardi di volte quella del Sole.

“Una pietra miliare della astrofisica moderna, e un formidabile esempio di cooperazione globale“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica, Nichi D’Amico.

Oggi si apre la “prima pagina di un libro nel quale e’ possibile fare osservazioni sempre piu’ accurate di questi oggetti, previsti un secolo fa da Albert Einstein“, ha dichiarato all’ANSA Luciano Rezzolla, direttore dell’INFN di Francoforte e membro del comitato scientifico della collaborazione Eht.

“Le nostre osservazioni forniscono una prova diretta della presenza di buchi neri supermassicci nei centri di galassie e dei meccanismo centrale dei nuclei galattici attivi,” ha spiegato all’ANSA Mariafelicia Delaurentiis, astronoma e astrofisica dell’Universita’ di Napoli Federico II e della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), che come membro della collaborazione Eht ha coordinato il gruppo di analisi teorica dell’esperimento. Le nuove osservazioni “costituiscono un nuovo strumento di indagine per esplorare la gravita’ nel suo limite estremo e su una scala di massa che finora non e’ stata accessibile“. Un approccio che “e’ uno strumento formidabile per confermare o escludere le varie teorie relativistiche della gravitazione formulate accanto alla Relativita’ Generale“. Questo significa che “la teoria di Einstein potrebbe non essere la teoria finale dell’universo“. La prima foto di un buco nero “e’ un altro passo in avanti nel nostro modo di comprendere i grandi misteri dell’universo“, oltre ad essere il frutto di “un bellissimo esempio di collaborazione e cooperazione internazionale“. E’ “un momento d’oro per gli scienziati che sondano i segreti del cosmo, e’ l’inizio di una nuova fisica, stiamo guardando qualcosa di assolutamente nuovo. Questo risultato e’ una delle pietre miliari dell’astronomia gravitazionale. D’ora in poi, la classificazione di questi oggetti cambiera’ la nostra visione dell’universo“.

“E’ un risultato che segna una nuova epoca anche per le incredibili innovazioni a 360 gradi che sono state raggiunte”, ha dichiarato all’ANSA Elisabetta Liuzzo, dell’Istituto di Radioastronomia dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e del Centro regionale del radiotelescopio Alma dell’Osservatorio Europeo Australe (Eso). “I buchi neri sono dei laboratori fisici unici” e avere ottenuto una loro immagine permette di studiare per la prima volta le condizioni estreme dello spaziotempo nei dintorni del buco nero, finora “inaccessibili dagli esistenti strumenti astronomici“: ciò “permettera’ di testare le leggi fondamentali che spiegano come l’Universo funzioni su piccole e grandi scale, per esempio per la fisica quantistica e la teoria della relativita’ generale di Einstein, e costituira’ la base per poter creare e validare cio’ che ancora manca, ovvero una unica singola teoria che sia universale“.