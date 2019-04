Scovata la prima molecola dell’Universo, composta da idrogeno ed elio

La prima molecola dell’universo? Secondo un gruppo di scienziati dell’Istituto tedesco Max Planck di Radioastronomia, coordinato da Rolf Guesten, è nata dal primo legame chimico che si è formato 13 miliardi di anni fa, quando il cosmo era ancora “bambino”.

La molecola si chiama ione idruro di elio, e trae origine dalla combinazione di elementi leggeri nati subito dopo il Big Bang (gli ioni di idrogeno e gli atomi di elio). La scoperta è stata pubblicata su Nature.

“La formazione dei primi ioni di idruro di elio è stata possibile solo quando la temperatura dell’universo primordiale è scesa al di sotto di 4.000 gradi centigradi. Solo allora si sono potuti formare i primi atomi di elio che, combinandosi con i protoni, hanno poi dato origine alle prime molecole. La chimica dell’universo così come lo conosciamo è iniziata con i primi ioni di idruro di elio,” ha dichiarato Guesten.

La molecola è stata catturata nella nebulosa planetaria NGC 7027, nella costellazione del Cigno, a 2.600 anni luce: “La giovane eta’ della nebulosa l’ha resa un buon candidato per la sua formazione poiché al suo interno le condizioni sono simili a quelle dell’universo bambino“, spiegano gli astronomi, che sono riusciti ad effettuare la rilevazione grazie all’osservatorio Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), installato a bordo di uno speciale Boeing 747 e nato dalla collaborazione tra NASA e l’agenzia spaziale tedesca Dlr.