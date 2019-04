Primo Levi: a 100 anni dalla nascita, Torino rende omaggio alla persona simbolo della resistenza nella Shoah

Saranno due degli appuntamenti per i 100 anni dalla nascita di Primo Levi promossi dal Comitato per il Centenario “per ascoltare le sue parole e riflettere su di esse“. La prima esecuzione integrale a teatro di ‘Il Sistema periodico‘ e la rappresentazione di ‘Se questo è un uomo‘ in collaborazione con TPE, Teatro Stabile di Torino e Teatro di Roma.

Dai teatri al mondo della scuola e dei chimici, da Bene Vagienna il paese luogo dei suoi antenati, a Fossoli dove partiva il treno per Auschwitz, sono diversi gli spazi che fino alla fine dell’anno ospiteranno spettacoli, incontri, dibattiti, letture, mostre. Fra queste “Primo Levi dalle leggi razziali alla scrittura creativa” a Urbino e Pesaro.

Il 6 maggio la mediateca RAI di Torino ospiterà invece “Archive Alive!: Il Versificatore“, un originale televisivo di Levi che affronta in tono satirico i rischi dell’eccessivo uso della tecnologia.

Saranno diversi gli appuntamenti anche al Salone del Libro compresa la “Festa di compleanno di Primo Levi”, mattinata di studi che si svolgerà l’11 maggio. In autunno oltre a un’altra giornata di studi al Polo del ‘900 è in programma All’Università una lettura multilingue delle opere di Primo Levi, tradotte finora in oltre 40 lingue.

Per concludersi a dicembre, l’assegnazione del Primo Levi International Award indetto delle società di chimica italiana e tedesca col supporto della famiglia Levi e del Centro Internazionale di Studi Primo Levi.