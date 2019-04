Le 6 proprietà benefiche del cioccolato, naturopata: “Solo un tipo fa bene a salute e bellezza”

Il cioccolato “promosso” in vista della Pasqua dalla naturopata Cristina Settanni, Flower Therapist, autrice del libro ‘Fiori del bene’, docente presso il College of Naturophatic Medicine CNM Italia: “Il cioccolato che fa bene a salute e bellezza è solo quello extra fondente con una percentuale di cacao uguale o superiore al 70%: il cacao è infatti un alimento antiossidante, antidepressivo naturale, energetico, anti-carie e persino di aiuto per ottenere il peso forma. Proprietà, invece, assenti nel cioccolato bianco o in quello al latte. Occorre quindi leggere sempre attentamente l’etichetta: i prodotti più sani sono quelli con una bassissima percentuale di zucchero e la più alta percentuale di cacao. Meglio ancora se arricchito dai semi“.

Ecco in dettaglio le proprietà benefiche del cioccolato: