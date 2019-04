Prosegue il Tour WWF #PlasticFree con nuove pulizie delle spiagge da Nord a Sud Italia

Arrivano le “Pulizie di primavera” anche per le nostre spiagge, assalite dai rifiuti plastici riversati dalle piogge e dalle mareggiate di questi giorni di forte maltempo.

Prosegue, infatti, il Tour invernale del WWF Spiagge #plasticfree con sette eventi di pulizie delle spiagge dal nord al sud Italia, a cominciare dalla pulizia della duna di Palidoro, vicino a Roma, che si svolgerà domenica 7 aprile dalle ore 10 e per cui sono già arrivate oltre 50 adesioni. L’appuntamento è alle ore 10 di domenica 7 aprile presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro. Le attività termineremo attorno alle 13 con una grande foto di gruppo e una piccola sorpresa.

Sempre domenica 7 aprile ci sarà una pulizia della spiaggia di Scoglitti in Sicilia, l’appuntamento è alle ore 9 alla spiaggia di Scoglitti, vicino al museo del porto.

Pulizia anche la spiaggia del Baffo a Numana, in provincia di Ancona, domenica 7 aprile. L’appuntamento è alle ore 9 al Porto di Numana, dove gli organizzatori porteranno il materiale necessario per la pulizia delle spiagge.

Mercoledì 10 aprile il tour Spiagge #PlasticFree si sposta alla spiaggia libera Cervia, in Emilia Romagna. Il punto di incontro sarà al Porto di Cervia alle ore 15. I referenti Greta e Nicola, suggeriscono ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo, mentre saranno gli organizzatori a distribuire sacchi trasparenti e guanti per la raccolta.

La pulizia di Cala del Cefalo, in Campania, si svolgerà venerdì 12 aprile, in occasione della Giornata di Educazione Ambientale e pulizia delle dune del Sic di Cala del Cefalo. L’appuntamento è alle ore 9 e alla pulizia seguiranno una sintesi dei lavori e della campagna di sensibilizzazione Spiagge #Plasticfree presso allo stabilimento balneare Playa el Flamingo e un rinfresco.

Domenica 14 aprile, invece, ci sarà un appuntamento dedicato alla pulizia dei fondali marini, organizzato dal diving Cala del Riccio di Rosignano Solva, che ha aderito alla community di WWF SUB e aperto a tutti i WWF S.U.B. Divers che vorranno partecipare.

L’evento si svolgerà sul lungomare di Rosignano Solvay nel tratto compreso tra Bagno Trieste e Bagno Sirena/Terrazza Repubbliche Marinare e ritrovo per i sub e le associazioni è fissato alle ore 9.00 presso il Bagno Sirena per un briefing organizzativo e la formazione dei gruppi di lavoro in acqua.

Tutti gli appuntamenti saranno l’occasione anche per promuovere anche la petizione globale del WWF #StopPlasticPollution: in cui si chiede ai capi di stato di adottare un Accordo globale vincolante che elimini entro il 2030 l’inquinamento da plastica in natura.