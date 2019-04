Una nuova “protesi vocale” per tradurre i pensieri in parole, aiuterebbe le persone con capacità compromesse

Una promettente tecnologia medica potrebbe dare la seconda occasione per tornare a parlare dopo un ictus, una malattia o un incidente che abbiano compromesso la possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio.

Dei ricercatori dell’Università della California di San Francisco (UCSF) hanno messo a punto un dispositivo, una tipo di “protesi vocale“, in grado di decodificare i segnali cerebrali e trascriverli in frasi pronunciate da un computer. Questa tecnologia, testata al momento su persone in grado di parlare, è stata presentata in un articolo su “Nature” dal docente di neurochirurgia Edward Chang, componente del Weill Institute for Neuroscience dell’università americana. Attualmente esistono già dispositivi che aiutano i pazienti a comporre parole o lettere, attraverso il movimento degli occhi o della testa.

Anche lo scienziato Stephen Hawking, paralizzato da una forma di sclerosi laterale amiotrofica, ne utilizzava uno per comunicare e lavorare. Ma si trattava di strumenti “lenti” che, in media, permettevano di utilizzare 10 parole al minuto contro le 150 normalmente possibili per chi può parlare. L’interfaccia messa a punto dagli scienziati Usa punta a trasformare i segnali cerebrali in una voce sintetizzata, rendendo tutto più veloce e consentendo una qualità della vita più elevata.