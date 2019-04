Puglia: esplosivo trovato tra i ruderi di un trullo a Fasano

Esplosivo nelle campagne di Fasano. Era all’interno del rudere di un trullo, tra le pietre di un muro. In azione le Squadre mobili di Brindisi e Lecce che hanno perlustrato, con l’ausilio di unita’ cinofila dell’Ufficio di Polizia di Frontiera brindisino, la vasta contrada Cirasina, trovando un secchio in plastica contenente tre capsule detonanti in alluminio, 70 centimetri di miccia a lenta combustione e quasi tre chilogrammi di materiale esplodente. Sul posto anche la Scientifica e gli Artificieri. Il materiale e’ stato fatto brillare dopo la messa in sicurezza della zona. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza dell’esplosivo e ai proprietari.