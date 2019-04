La regina Elisabetta II oggi compie 93 anni, la sovrana più longeva della storia britannica

Coincide con la domenica di Pasqua il compleanno della sovrana britannica più longeva della storia, Elisabetta II, che oggi raggiunge il traguardo dei 93 anni. La regina, che governa la Gran Bretagna da oltre 67 anni, ha partecipato alla messa che si è svolta nella cappella reale di St George all’interno del Castello di Windsor.

Nel consueto outfit abbinato, composto questa volta da un cappotto verde menta e da un cappello dello stesso colore, è stata accompagnata nella cappella gotica del XIV secolo dal principe William e dalla duchessa Kate. Anche il principe Harry era presente, ma non sua moglie Meghan, che è incinta del loro primo figlio. Il bambino, che dovrebbe nascere entro la fine del mese, sarà l’ottavo pronipote della regina.

“Buon compleanno Maestà, signora, nonna. Tanti auguri per il giorno più bello!” hanno scritto su Twitter Harry e Meghan, accompagnando il messaggio da una foto in bianco e nero della regina quando era più giovane.

Il suo compleanno sarà salutato da 41 colpi di cannone nel corso di una parata militare che si terrà domani a mezzogiorno ad Hyde Park, vicino a Buckingham Palace, la principale residenza londinese della regina. Simili saluti reali sono attesi nel Windsor Great Park e nella Torre di Londra.

Se quella di oggi rappresenta la data effettiva della nascita della regina, altri eventi sono invece previsti a giugno per celebrare il suo compleanno ufficiale.

Nata nel 1926, la regina governa dal 1952, da quando aveva 25 anni. Nel 2015, ha superato il record della regina Vittoria, sua bisnonna, che rimase in carica per 63 anni, dal 1837 al 1901.