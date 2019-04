“Reiwa”: ecco il nuovo nome stabilito dal governo per la nuova era del Giappone

“Reiwa” è il nome stabilito dal governo per la nuova era del Giappone, il cui inizio ufficiale è in programma il 1° maggio quando il principe della corona Naruhito ascenderà al trono per succedere al padre, l’attuale imperatore 85enne Akihito.

La scelta è stata annunciata dal capo di gabinetto Yoshihide Suga. Il termine dell’era attuale – “Heisei” – avverrà il 30 aprile.

Il concetto su cui punta “Reuwa” è l’armonia come elemento identificativo di una cultura.

“Reiwa intende descrivere l’eredità culturale di un popolo, sinonimo di coesione sociale e del rispetto nel suo insieme della comunità“, ha spiegato il premier Shinzo Abe nel corso di una conferenza stampa.

Il Ministero degli Esteri informerà tutti i Paesi nel mondo circa l’introduzione della nuova era e distribuirà documenti ufficiali alle 154 ambasciate con sede a Tokyo, oltre ad aggiornare le missioni e le organizzazioni internazionali.