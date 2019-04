Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, commenta su Twitter: “Vedere la foto di un buco nero regala emozioni anche a chi non e’ esperto di astrofisica. Questa – aggiunge – e’ l’Europa che vogliamo: investire su scienza e conoscenza e’ l’unico modo per tenere vivi gli ideali, per investire sul nostro futuro. Viva l’Europa”, conclude.