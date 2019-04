Revenge porn: cos’è e perché si ricorre sempre più alla “vendetta pornografica”

La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al disegno di legge “Codice rosso” che introduce il cosiddetto reato di revenge porn, letteralmente “vendetta pornografica”, che indica la diffusione di immagini e video privati senza il consenso della persona interessata. Nonostante i fatti di cronaca raccontino già da diverso tempo di questi episodi, fino a oggi, in Italia le “vittime” di questa pratica non godevano di alcuna tutela.

Ma perché si ricorre a questo tipo di vendetta? Come mai gli adolescenti, spesso, durante le loro esperienze sessuali sentono il bisogno di fare video e di condividerli con gli amici? Succede perlopiù negli amori finiti senza che entrambi gli ex partner abbiano accettato questa interruzione: del 10% degli uomini che minaccia di pubblicare scene di vita intima, circa il 70% lo fa realmente. «Con l’avanzare dell’era di internet non è più possibile cancellare il passato: tutto ciò che viene postato sul web e condiviso diventa di tutti, anche se le immagini sono state riprese a propria insaputa o contro la propria volontà. Bisogna intanto prendere consapevolezza di questo!», commenta Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te.

«Lo sviluppo della tecnologia permette anche una più rapida diffusione di immagini e video in rete. Ormai, gli adolescenti, e non solo, hanno a disposizione strumenti tecnologici che permettono di fare foto con molta più facilità, facendole diventare virali in un lampo. Questo perché i giovani vivono in una società dove l’immagine viene iper utilizzata sminuendone così il valore. Il problema sta sempre qui, ancora una volta, nella consapevolezza di sé e nel come si usa il mezzo. Questo “narcisismo digitale” rappresenta il vero e proprio problema per i giovani di oggi. Si sentono onnipotenti e pensano che l’unico modo per poter godere pienamente di una situazione sia mostrarla agli altri», conclude Giuseppe Lavenia.

L’emendamento approvato riempie un vuoto normativo italiano introducendo un nuovo tipo di reato: chiunque invii, pubblichi o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate, è punibile con la reclusione da 1 a 6 anni e con multe che vanno da 5 mila a 15 mila euro.