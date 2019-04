La ricerca di eccellenza sui linfomi parte da Alessandria

La Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL) inaugurerà alle 11.30 di martedì 2 aprile la sua nuova sede all’interno di Palazzo PACTO al secondo piano dopo anni di collaborazione e attività condotti all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. La FIL nasce ad Alessandria nel 2010 per sviluppare progetti di ricerca scientifica per la cura dei linfomi, tumori che in Italia colpiscono 40 nuovi pazienti ogni giorno. La scelta di avere una sede indipendente ma vicina all’ospedale è stata dettata dalla necessità di incrementare le attività di ricerca e di assumere nuovo personale mantenendo il rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera liberando però spazi utili ai reparti e alle attività cliniche. La FIL continuerà a collaborare con l’Azienda Ospedaliera per l’avvio di studi clinici sperimentali con accesso gratuito a farmaci innovativi per i pazienti con linfoma. Grazie infatti a questa collaborazione sono stati attivati presso l’Ematologia di Alessandria 45 progetti di ricerca sui linfomi. La presenza della FIL sul territorio ha costituito un’opportunità anche in termini di sbocchi occupazionali: sono state assunte in meno di 9 anni, solo ad Alessandria, 11 persone che hanno raggiunto un elevato know how in un settore altamente specializzato come quello della ricerca scientifica indipendente. La presenza di una Fondazione di ricerca nazionale in un luogo storico della città costituisce un segnale positivo per il territorio. Il progetto di avvio della nuova sede è stato sostenuto dalla Fondazione CRAL con un contributo di 5.000 €. All’evento parteciperanno il presidente della FIL Michele Spina, (Direttore dell’Oncologia Medica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano), il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Giacomo Centini, il Direttore dell’Ematologia Marco Ladetto e il Direttore Operativo della FIL Alessandro Levis (ex Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria). Dopo un incontro riservato ai giornalisti alle 11.00, l’evento si aprirà al pubblico con la festa di inaugurazione a cui è possibile partecipare chiamando la FIL al numero 0131 033152 o scrivendo una mail a comunicazione@filinf.it. La FIL promuove la ricerca sui linfomi in Italia collaborando con oltre 150 centri onco-ematologici (tra cui l’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria) con lo scopo di migliorare le tecniche di diagnosi, le terapie e la qualità di vita dei pazienti che vengono colpiti da linfoma, creando una base scientifica comune. In pochi anni la FIL ha condotto oltre 70 studi clinici diventando un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo oltre 1000 pazienti ogni anno e pubblicando su riviste scientifiche di prestigio i risultati delle ricerche condotte.