Alla ricerca di una soluzione sui problemi dell’ambiente: domani la “Notte europea della Geografia”

Domani in tutta Italia la Notte Europea della Geografia con 50 eventi in 30 città italiane. L’edizione 2018 registrò la partecipazione di ben 10.000 persone. Dopo il successo della edizione dello scorso anno (con circa 10.000 partecipanti) i geografi tornano a mostrare al pubblico dei non addetti ai lavori altri esempi concreti di “nuova geografia“.

Come in molti Paesi europei anche in Italia, dalla valle d’Aosta alla Sicilia, ricercatori e appassionati di geografia faranno conoscere i recenti sviluppi della disciplina e del mestiere del geografo. L’analisi, la rappresentazione e le ipotesi di soluzione dei problemi dell’ambiente, del paesaggio e della gestione del territorio sono solo alcuni tra i temi più attuali di impegno di chi ogni giorno fa ricerca in questo campo di studi. Tutto avverrà concretamente con esperienze organizzate tanto nelle sedi di lavoro, in molti casi aperte per l’occasione, quanto in luoghi pubblici, piazze e strade del Paese.