Richiami alimentari, allarme listeria: ritirato salume dagli scaffali [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare in merito al ritiro dagli scaffali di un salume per listeria. Si tratta, nello specifico, di Coppa di Testa S/V marchio Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. SNC. Lotto di produzione: 27/03/2019. La coppa ritirata è venduta in tranci sottovuoto di peso compreso tra 3 kg e 6 kg. Data di scadenza: 26/07/2019. Il motivo del richiamo è descritto in “Presenza di Listeria monocytogenes a seguito di analisi in autocontrollo“.