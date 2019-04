Richiami alimentari: ritirata insalata per riso contenente frammenti di vetro [MARCHIO E LOTTO]

La catena di supermercati Carrefour ha ritirato dai propri scaffali un intero lotto di insalata per riso contenente frammenti di vetro. Si tratta di “Insalata per riso Grangusto” prodotta da Linea Azzurra s.r.l. Il lotto di produzione ritirato è il n° L0614P146 con scadenza in data 15/06/2020, venduto in confezioni da 550 grammi (peso sgocciolato 300 grammi). Nella motivazione è indicata la “possibile presenza di frammenti di vetro“. Tra le avvertenze del richiamo di legge: “i consumatori che avessero acquistato il lotto del prodotto sopraindicato sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per il rimborso. Per maggiori informazioni è possibile contattare il fornitore all’indirizzo qualita@gruppo-manzoni.it”.