Conad ha richiamato un lotto di salumi per rischio salmonella. Si tratta di Salame Golfetta marchiato Conad. Lotto di produzione n° 26910002 prodotto da Grandi Salumifici italiani S.p.A., data di scadenza 08/05/2019, venduto in unità da 100 grammi. Nel motivo del richiamo si legge: “presenza di Salmonella spp in una unità campionaria“. L’avviso del richiamo è stato pubblicato sulla pagina web del Ministero della Salute.