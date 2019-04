Richiami alimentari: ritirato zucchero bianco per rischio fisico [MARCA E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo alimentare per un nota marca di zucchero. Si tratta dello Zucchero Classico marchio “Sudzuccheri”. Lotto di produzione n° 060319, prodotto nello stabilimento della Sudzuccheri s.r.l. di Gricignano di Aversa (CE). Si tratta di pacchi da un chilo ritirati dagli scaffali con la seguente motivazione: “Sospetta di presenza corpi estranei per la rottura del silo di stoccaggio dello zucchero“. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto “sono invitati a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita“.