Pericoli a tavola: ecco l’elenco degli alimenti ritirati dai supermercati italiani negli ultimi mesi

Zucchero, formaggio, succhi di frutta: i prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani negli ultimi mesi sono stati tantissimi. Come si legge sul sito web del Ministero della Salute, “Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute”.

E proprio a questo proposito, negli ultimi mesi sono stati numerosi i prodotti ritirati dagli scaffali. Il Ministero, quando si rende necessario un richiamo alimentare, ne pubblica gli estremi sul proprio portale, specificando lotti e motivi del ritiro dagli scaffali.

Ecco l’elenco dei ritiri avvenuti negli ultimi quattro mesi:

29 marzo 2019 – DALIAN NEW CENTURY HUIHONG TRADING CO LTD – NUVOLE DI DRAGO – PRAWN CRACKERS

Richiamo per rischio presenza di allergeni

27 marzo 2019 – Sudzuccheri – zucchero classico

Richiamo per rischio fisico

20 marzo 2019 – Delizia del Sole – Eurospin Italia Spa – Fagiolini finissimi surgelati

Richiamo per rischio chimico

13 marzo 2019 – Zorbas – Tzatziki Zorbas Salsa tradizionale a base di yogurt greco

Richiamo per rischio presenza di allergeni

13 marzo 2019 – IKEA – dolcetti marshmallow SÖTSAK SKUMTOPP

Richiamo per rischio presenza di allergeni

12 marzo 2019 – Giuseppe Citterio Salumificio spa – Citterino

Richiamo per rischio microbiologico

28 febbraio 2019 – CUORE MEDITERRANEO – FARINA GRANO TENERO TIPO 00

Richiamo per rischio presenza di allergeni

20 febbraio 2019 – GINKGO SIMUL. CPS.; BIOGIN CPS. – INTEGRATORE ALIMENTARE

Richiamo per rischio chimico

11 febbraio 2019 – FATTORIE NOVELLA SENTIERI – LUGANEGA

Richiamo per rischio chimico

11 febbraio 2019 – COLLE MAGGIO – GORGONZOLA DOP DOLCE

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – IGOR BLU – Gorgonzola DOP Dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – NOVARI’ – GORGONZOLA DOP dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – IGOR BLU – GORGONZOLA DOP dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – BELLA ITALIA – GORGONZOLA DOP dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – CASA LEONARDI – GORGONZOLA DOP dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – COLLE MAGGIO – GORGONZOLA DOP dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 – Casa Leonardi – Gorgonzola DOP Dolce

Richiamo per rischio microbiologico

5 febbraio 2019 – FRUTTISSIMA – FRUTTISSIMA ACE – 200 ml

Richiamo per rischio fisico

4 febbraio 2019 – LUCKY DUCK INTERNATIONAL FOOD BV – CHA SIU – ROASTED PORK

Richiamo per rischio presenza di allergeni

1 febbraio 2019 – Abbaciano – SALTAMIX 15 gr

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 – Abbasciano – bacche di goji 10 kg

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 – Abbasciano – bacche di goji 500 gr

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 – Abbasciano – bacche di goji 125 gr

Richiamo per rischio chimico

30 gennaio 2019 – ESSELUNGA – CANNELLONI DI CARNE

Richiamo per rischio fisico

30 gennaio 2019 – ESSELUNGA – LASAGNE AL FORNO

Richiamo per rischio fisico

30 gennaio 2019 – ESSELUNGA – RAGU’ DI VITELLO TOP

Richiamo per rischio fisico

23 gennaio 2019 – POLO NORD ICE CUBES – GHIACCIO TRITATO – GHIACCIO PER COCKTAILS

Richiamo per rischio microbiologico

21 gennaio 2019 – Terra &Vita – Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

18 gennaio 2019 – L’Alco spa – Insalata mista Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

18 gennaio 2019 – Centrale del latte di Brescia spa – Insalata mista Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

8 gennaio 2019 – COLLI EUGANEI – FIOR D’ARANCIO SPUMANTE DOCG

Richiamo per rischio chimico

31 dicembre 2018 – DESPAR VEGGIE – DOLCE DI NATALE AL CIOCCOLATO VEGANO

Richiamo per rischio presenza di allergeni

28 dicembre 2018 – CUORE DI – Miscela per Tanti Dolci

Richiamo per rischio presenza di allergeni

28 dicembre 2018 – MOLINO ROSSETTO – Preparato per Torta Margherita

Richiamo per rischio presenza di allergeni

28 dicembre 2018 – MOLINO ROSSETTO – Preparato per Tanti Dolci

Richiamo per rischio presenza di allergeni

28 dicembre 2018 – TRE MULINI AMO ESSERE – Preparato tante torte

Richiamo per rischio presenza di allergeni

27 dicembre 2018 – DESPAR – VITAL – Gelato alla soia vaniglia variegato amarena

Richiamo per rischio presenza di allergeni

27 dicembre 2018 – DESPAR -VITAL – Gelato alla soia vaniglia variegato al cioccolato

Richiamo per rischio presenza di allergeni

21 dicembre 2018 – DESPAR VEGGIE – DOLCE DI NATALE AL CIOCCOLATO VEGANO

Richiamo per rischio presenza di allergeni

14 dicembre 2018 – Salumificio Ciliani S.r.l. – Siena salsiccia secca

Richiamo per rischio microbiologico

13 dicembre 2018 – Ciriaci – Ciauscolo IGP 500/600 gr

Richiamo per rischio microbiologico

12 dicembre 2018 – Rovetano – salame morbido

Richiamo per rischio microbiologico

11 dicembre 2018 – CONAD – Dessert alla vaniglia

Richiamo per rischio presenza di allergeni

7 dicembre 2018 – TURLA PIERINO – FILONE DI PESCE SPADA DECONGELATO

Richiamo per rischio chimico

7 dicembre 2018 – LA GRANDA TRASFORMAZIONE S.R.L. – SALAME COTTO MIGNON

Richiamo per rischio microbiologico

Per conoscere il lotto di ciascun alimento o per altre informazioni è possibile consultare il sito web del Ministero della Salute.