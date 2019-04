La ricetta della felicità? Uno studio scientifico dimostra che basta sorridere

Qual’è la ricetta della felicità? E’ una di quelle risposte che tutti vorrebbero avere, magari per superare i momenti no, o lo stress a cui la vita ci sottopone quotidianamente. Ed è quello che ha provato a fare uno studio americano concentrandosi su un gesto tanto semplice quanto importante sorridere.

Lo studio è stato condotto presso le Università del Tennessee, Knoxville e del Texas A&M e pubblicata sulla rivista Psychological Bulletin, ed ha raccolto 50 anni su espressioni facciali ed emozioni suscitate da esse. L’analisi ha confermato che il fatto stesso di sorridere “accende” la felicità.

La meta-analisi ha in tutto valutato i dati di 138 lavori pubblicati per un totale di oltre 11 mila individui coinvolti in tutto il mondo. E’ emerso che, sì, le espressioni facciali un minimo condizionano le proprie emozioni, per cui se sorridi ti sentirai più felice, se vesti il viso con una vena di cipiglio avvertirai un pò di rabbia e se hai un’espressione accigliata ti sentirai anche triste.

“Non vogliamo dire che le persone possono trovare la felicita’ in un sorriso“ – sottolinea l’autore Nicholas Coles. “Ma i nostri risultati sono entusiasmanti perché forniscono una chiave di come mente e corpo interagiscono per dare forma alle nostre esperienze emotive coscienti. Abbiamo ancora tanto da imparare sugli effetti dei feedback facciali, ma questo studio ci avvicina a capire come funzionano le emozioni”.