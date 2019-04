Rifiuti, Utilitalia: 142 impianti di digestione anaerobica nel 2017

Nel 2017 erano operativi in Italia 55 impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, 47 al Nord, 2 al Centro e 6 al Sud, che hanno trattato 6,1 milioni di tonnellate di rifiuti. Nei prossimi anni saranno operativi altri 31 impianti. E’ la fotografia scattata dal ‘Rapporto sul Recupero Energetico da rifiuti in Italia’ realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) in collaborazione con Ispra e presentato oggi a Roma.

L’organico, con 6,6 milioni di tonnellate raccolte, rappresenta il 41,2% dei Rifiuti Urbani che entrano nel circuito della raccolta differenziata, con una crescita media annua dell’8%.

Per quanto riguarda invece la digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, nel 2017 erano operativi 87 impianti: 45 al Nord, 17 al Centro e 25 al Sud.