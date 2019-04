Rifornimenti speciali sulla Stazione Spaziale: anche fumetti oltre agli esperimenti biomedicali italiani

Si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la capsula Cygnus NG-11 che, oltre a trasportare i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la missione di Luca Parmitano, ha anche al suo interno altre sorprese. Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel corso della sua missione ESA chiamata Beyond, avrà con sé due copertine di fumetti e due personaggi giocattolo arrivati oggi sulla ISS. Si tratta di tre progetti selezionati dall’ASI per la diffusione della cultura spaziale. La scelta di realizzare o collaborare alla definizione di un fumetto o di un giocattolo ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani, avvicinarli alle creazioni spaziali, conoscere la realtà del settore, comprenderne i benefici della vita quotidiana.

Il primo progetto è legato a Luna 2069, nuovo graphic novel di Leo Ortolani con Rat-Man, che torna nello spazio dopo l’incredibile esperienza con Paolo Nespoli, e che arriverà in libreria da ottobre con Feltrinelli Comics. Il secondo è Stazione Spaziale Internazionale, volume a fumetti di Nathan Never, realizzato interamente a colori da Bepi Vigna e Sergio Giardo, in uscita in autunno in libreria e in edicola, pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Oltre ai fumetti e agli esperimenti italiani a bordo della navetta cargo ci sono anche due personaggi di Playmobil, l’azienda che con i suoi set di gioco stimola la curiosità e la fantasia dei bambini accompagnandoli in nuove scoperte ed emozionanti avventure.

La capsula Cygnus NG-11, decollata dalla base NASA di Wallops il 17 aprile ha a bordo gli esperimenti NUTRISS e Acoustic Diagnostics. Gli altri 4 esperimenti sempre targati ASI arriveranno a bordo della ISS con altre navette tra luglio, ottobre e dicembre. L’astronauta dell’ESA, Luca Parmitano, decollerà dalla base di Baikonur il prossimo 20 luglio a bordo della Soyuz MS-13 e dal mese di ottobre assumerà il comando della Stazione Spaziale. L’Astronauta, selezionato nel 2009, è alla sua seconda missione nello spazio dopo quella dell’ASI del 2013 chiamata VOLARE.

La preparazione per il lancio verso la Stazione Spaziale è stata a cura di ALTEC, nell’ambito delle attività di supporto logistico che fornisce ad ESA per il materiale e gli esperimenti relativi al modulo Columbus. ALTEC ha la responsabilità di ricevere tutto il materiale che deve essere lanciato su ISS e di svolgere tutte le attività di preparazione al volo, tra cui impacchettamento, etichettamento, verifica che i requisiti di lancio, stowage siano stati rispettati in orbita ed eventualmente anche per il ritorno. Per la missione di Luca Parmitano, ALTEC, oltre ad occuparsi degli esperimenti sopra citati, ha predisposto una borsa contente gli oggetti da usare durante gli eventi di pubbliche relazioni, che verranno svolti nel corso della missione.