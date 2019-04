Rinnovabili: calano i costi in UE, Italia la più costosa

In linea con il trend degli ultimi anni, continuano a scendere in Europa i costi di eolico e fotovoltaico. Il Lcoe medio (costo di generazione nell’arco di vita dell’impianto) dell’eolico è diminuito del 2% rispetto al 2017 e si attesta a 43,3 euro/MWh. L’Italia però rimane il Paese più costoso con 61,5 euro/MWh contro il minimo di 35 dei Paesi Bassi. E’ quanto emerge dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex ‘il sistema elettrico italiano e le rinnovabili. Mercato, decarbonizzazione, infrastrutture‘ presentato oggi a Roma nella sede del Gse.

Quello del fotovoltaico è stimato in 68,5 euro/MWh per gli impianti commerciali e 58,8 per quelli utility scale, in discesa rispettivamente del 12,7% e del 7,6%. Anche nel fotovoltaico utility scale, il Lcoe italiano risente dei maggiori costi del sistema economico e normativo.