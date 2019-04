Una vettura è volata giù dal viadotto della Magliana, a Roma, questa mattina intorno alle 04:20. Il conducente dell’auto, un 47enne, è in gravi condizioni: è stato trasportato in codice rosso al San Camillo dal 118. Ancora in corso i rilievi del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale: sembrerebbe che il veicolo abbia sfondato il guard rail e sia poi precipitato all’altezza di Parco Rosati, finendo dentro lo Sporting Club Eur.