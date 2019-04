Roma: maggio nella Riserva Valle dell’Aniene tra cosmesi naturale e sport

Continuano le attività nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, tra cosmesi naturale e sport, anche per bambini. Lunedì 6 maggio alle ore 17.30 si terrà alla Casa del Parco dentro la Riserva il primo incontro di cosmesi naturale, per imparare a conoscere la pelle e a curarla con prodotti naturali home-made.

Domenica 12 maggio si svolgerà in Riserva la sesta edizione di Race for Children, una corsa aperta a tutti. La prova agonistica di 12 km è aperta anche alla Camminata sportiva e Fitwalking, e in contemporanea si svolgerà una non competitiva di circa 5,8 km. La manifestazione è organizzata dalla Onlus Roberta for Children e Italsport, con i Patrocini di III e IV Municipio, Ente Romanatura, Comitato Provinciale Csain di Roma, in collaborazione con Insieme per l’Aniene Onlus e lo Studio legale Nctm.

L’obiettivo è quello di una raccolta fondi per il progetto “R4C Hospital” (maggiori informazioni su www.robertaforchildren.org). L’evento di quest’anno è inoltre inserito all’interno delle attività in Riserva nell’ambito della Settimana Europea dei Parchi 2019, promossa dalla Regione Lazio nelle aree verdi di competenza regionale. Mercoledì 15 maggio alle 18 presso la Casa del Parco si terrà l’Open Day per il Centro Estivo 2019: un incontro dedicato ai genitori per illustrare la proposta per l’estate 2019.

“Vi ricordiamo che è possibile donare il 5 X 1000 alla nostra associazione, un piccolo contribuito può fare la differenza,” spiega la Onlus Insieme per l’Aniene” che prosegue: “E’ possibile inoltre consultare il nostro sito www.aniene.it e la nostra pagina Facebook “Insieme per l’Aniene Onlus” per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi“.