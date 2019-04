Roma, camion contro pullman di scolari: ecco la dinamica dell’incidente, indagato il camionista

Paura oggi a Roma, dove un pullman è stato coinvolto in un incidente sulla A1. Tre ragazzi rimasti feriti nell’incidente avvenuto oggi all’ora di pranzo sulla A1 all’altezza di Zagarolo sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Bambino Gesu’ di Roma. Lo rende noto la Societa’ Autostrade in un comunicato.

Sulla A1 Milano-Napoli – si legge nella nota – è stato riaperto poco dopo le 14 il tratto tra il bivio con l’A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, che era stato chiuso a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 570, per consentire le operazioni di intervento e soccorso e la rimozione dei veicoli.

Dai primi rilevamenti – afferma Autostrade – un mezzo pesante avrebbe tamponato un pullman su cui viaggiavano studenti di scuola media di nazionalita’ francese. A seguito dell’urto ilpullman si e’ ribaltato; 4 i feriti, di cui 3 ragazzi, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Bambino Gesu’ di Roma. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale della direzione 5 tronco di Fiano romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente – informa Autostrade – sul luogo dell’incidente si transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 4 km di coda, in progressivo miglioramento. Per gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli si consiglia di immettersi in A24 verso Roma, quindi percorrere il GRA verso Napoli ed immettersi in Diramazione Roma Sud per raggiungere l’A1 e proseguire verso Napoli.

La dinamica dell’incidente

Si è ribaltato su un fianco durante un tamponamento il pullman con a bordo una scolaresca francese in gita coinvolto in un incidente sull’A1. E’ quanto emergerebbe dai primi rilievi. Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo del pullman c’erano bimbi di 10 e 11 anni che nell’urto sono stati sbalzati all’interno del mezzo e hanno riportato diversi traumi. Sei i feriti trasportati in ospedale dal 118 intervenuto con quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero.

Indagato il camionista

E’ indagato dalla Procura di Tivoli per lesioni colpose plurime il camionista alla guida dell’autoarticolato che si è scontrato con un pullman oggi all’ora di pranzo sulla A1 all’altezza di Zagarolo, alle porte di Roma. Il camionista non è risultato positivo all’alcol test e non aveva assunto stupefacenti. Nell’incidente sono rimasti feriti cinque bambini francesi e un accompagnatore.