RomeCup: una esplosione di tecnologia nella Capitale, dall’università al Campidoglio

Si rinnova l’appuntamento presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre e in Campidoglio per la RomeCup.

Dal 2 al 5 aprile la storica manifestazione della Fondazione Mondo Digitale proporrà un’esperienza immersiva straordinaria sul presente e futuro dell’uomo. Saranno oltre 25 relatori nazionali e internazionali, 148 team di studenti in gara per il titolo di campioni italiani di robotica, 6 contest creativi, 2 hackathon e 40 stand nell’area dimostrativa dedicata a centri di ricerca, aziende, università e scuole.



In mostra dalle mani bioniche di nuova generazione agli esoscheletri per pazienti con lesioni al midollo spinale fino alle protesi speciali per lo sport.

L’obbiettivo è realizzare robot sempre più connessi e intelligenti con performance elevate, ma allo stesso tempo alla portata di tutti sia per costi che usabilità, ispirati ai principi di inclusione, sharing economy e crowdfunding.

Questo il tema su cui verterà la conferenza di Paolo Dario, professore di Robotica biomedica alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa che inaugurerà la 13°edizione della RomeCup che partirà domani nella capitale, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre e in Campidoglio. A seguire Michelle Jillian Johnson dell’Università della Pennsylvania guiderà alla scoperta dei dispositivi robotici che aiutano le persone a recuperare l’autonomia nelle attività quotidiane.