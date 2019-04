Salute: 7 europei su 10 stanno bene, Italia terza sul podio

Europei piuttosto soddisfatti della propria salute. Secondo gli ultimi dati (2017) diffusi oggi da Eurostat, in Ue 7 abitanti over 16 anni su 10 ritengono di essere in buona oppure ottima salute (70%). E meno di uno su 10 (8%) si dice in condizioni di salute cattive o pessime. Ad aprire la classifica sono Irlanda (83% in buona o ottima salute) e Cipro (78%), seguite a stretto giro dall’Italia e dalla Svezia, terze pari merito con il 77%. Se la Gran Bretagna pre-Brexit si piazza subito dopo la Grecia, Francia e Germania vanno peggio rispetto alla media europea, mentre agli ultimi posti della classifica troviamo Portogallo (49%), Estonia (53%), Polonia e Ungheria (59%).

Curiosamente, nell’Unione europea a percepirsi in buona salute sono più spesso gli uomini delle donne (72% contro 67%), un gap che si allarga soprattutto fra gli over 65: in questo caso a sentirsi bene è il 45% dei primi contro il 39% delle seconde. Non a caso, la percentuale di chi si giudica in buona salute si riduce con l’età: negli uomini si va da oltre l’88% a 16-44 al 69% a 45-64 anni, fino al 45% fra gli over 65. Quanto alle donne, a 14-44 anni l’87% si sente in forma, contro il 65% a 45-64 anni e il 39% dopo i 65 anni.