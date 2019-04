Salute: allarme degli epatologi europei, epidemia di fegato grasso nei giovani

Epidemia di fegato grasso nei giovani. A lanciare l’allarme sono gli esperti intervenuti all’International Liver Congress 2019 in corso a Vienna, che paventano una potenziale crisi di salute pubblica, legata a doppio filo all’obesità. Il fegato grasso non alcolico è rilevabile in circa un quarto della popolazione, ma uno studio presentato al meeting dell’Easl (Associazione europea per lo studio del fagato) ha messo in luce che ad esserne colpiti è anche un’importante percentuale di 24enni, a rischio di gravi problemi di salute con l’aumentare degli anni: una bomba a orologeria che potrebbe portarli dalla cirrosi al cancro del fegato.

I ricercatori della Bristol University (Gb) hanno testato oltre 4 mila giovanissimi arruolati in uno studio longitudinale che ha monitorato la salute di una coorte di bambini nati tra il 1991 e il 1992 ad Avon, in Inghilterra. Tutti a 18 anni sono stati sottoposti ad esami ecografici che hanno rivelato la presenza di fegato grasso non alcolico nel 2,5% del campione. Cinque anni dopo, un nuovo esame chiamato fibroscan ha scoperto che oltre il 20% presentava depositi di grasso nel fegato (steatosi). E la metà dei casi è stata classificata come grave. Non solo, gli esami hanno mostrato la presenza di fibrosi nel 2,4% dei casi.

“Siamo molto preoccupati di quello che abbiamo scoperto – spiega Kushala Abeysekera dell’University of Bristol, presentando il lavoro a Vienna – a soli 24 anni un giovane su cinque ha la steatosi e uno su 40 ha segni di fibrosi. E questo in un gruppo di persone giovani e asintomatiche“. I risultati dello studio “devono suggerire di alzare la guardia sul fegato grasso non alcolico nei giovani“.

“Questi dati – commenta Philip Newsome, vice-segretario dell’European Association for the Study of the Liver – evidenziano lìimpatto di un ambiente obesogeno e il suo ruolo nello sviluppo del fegato grasso nella popolazione più giovane. Occorre un cambiamento nelle politiche pubbliche se vogliamo disinnescare questa bomba ad orologeria“, conclude.