Salute: la contraccezione da oggi è ancora più visual

Video, immagini e interviste. Infografiche, curiosità e sempre tanta informazione. Tutto sempre più a portata di smartphone. “Oggi iniziamo una nuova avventura con l’apertura della pagina Instagram, dopo il grande successo che continuiamo a registrare su Facebook, il social network più seguito del mondo, ma anche su Twitter”: così il presidente della Società Italiana della Contraccezione (SIC), prof. Antonio Cianci, al quale si associa la prof.ssa Franca Fruzzetti, Vice presidente SIC: “Vogliamo essere il più vicino possibile ai giovani e raggiungere – utilizzando un linguaggio semplice e fresco – sempre più persone, perché la sicurezza e la prevenzione non abbiano confini”.

Instagram è uno strumento che ormai tutti utilizzano ogni giorno, basta uno smartphone per collegarsi e navigare tra i profili presenti ed è il social media più in crescita. Il suo successo è dovuto al focus su immagini e video di maggior impatto e immediatezza, del resto una foto spesso riesce a descrivere e raccontare meglio delle parole. Da qui la scelta di essere presente su questo social per rispondere alle nuove esigenze comunicative che riescono a intercettare quello che è uno dei target principali della SIC, ovvero i giovani. Su Instagram infatti si concentrano soprattutto utenti tra i 18 e i 35 anni con una maggioranza di donne. Questo pubblico è sicuramente alla ricerca di informazioni sul tema della contraccezione, della sessualità e della salute. SIContraccezione è la pagina da seguire per essere informati, aggiornati e mantenersi in salute vivendo serenamente la propria sessualità in sicurezza.

Il profilo SIC da oggi è presente con un focus sulla sua storia dando anche visibilità ai progetti di successo portati avanti su Facebook e Twitter, attivi dal 2015. Un modo per sottolineare l’obiettivo principale di aiutare i giovani a trovare informazioni e consigli in materia di contraccezione. Un’altra modalità per divulgare correttamente e rispondere alle domande degli utenti. Presto poi spazio a video interviste agli specialisti, sondaggi e nuovi eventi.

“Seguiteci e non abbassate mai la guardia” esortano ancora Cianci e Fruzzetti “per la nostra Società scientifica informazione e prevenzione sono aspetti essenziali per la salute e il benessere dei singoli come della coppia. Vogliamo essere sempre più raggiungibili e visibili per rispondere ai vostri quesiti rapidamente”.