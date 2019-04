La salute orale passa dall’alimentazione: il rimedio contro la gengivite in frutta e verdura

La salute orale trova un ottimo alleato nella dieta sana è quello che ha dimostrato lo studio dell’università di Friburgo, in Germania, che ha riscontrato nel consumo di frutta e verdura un significativo aiuto nel contrastare la diffusissima patologia della gengivite.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Periodontology, ha coinvolto 30 pazienti affetti da gengivite. I ricercatori hanno diviso i partecipanti in due gruppi: uno è stato invitato a seguire una dieta povera di carboidrati e proteine animali e ricca di omega 3, vitamina C, vitamina D, antiossidanti, nitrati vegetali e fibre per 4 settimane mentre l’altro non ha effettuato cambiamenti nella dieta. Nel contempo tutti i partecipanti hanno sospeso l’uso del filo interdentale e di altri strumenti per la pulizia tra i denti.

Ebbene, nonostante non siano state rilevate differenze nella placca, il gruppo che ha effettuato cambiamenti nella dieta ha beneficiato di una significativa riduzione del sanguinamento gengivale.

Ma non solo, infatti, gli studiosi hanno anche mostrato un aumento dei valori di vitamina D e perdita di peso. “I risultati degli studi dimostrano chiaramente la possibilità di ridurre naturalmente la gengivite attraverso una dieta ottimizzata che promuove anche la Salute generale“, spiega Johan Woelber, autore principale dello studio.